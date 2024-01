The Last of Us : la saison 2 de la série a officiellement trouvé son Abby

L'actrice de No One Will Save You a officiellement été recrutée par les équipes de Max pour incarner Abby. Les joueurs et les joueuses savent qu'il s'agit d'un choix primordial, puisqu'elle n'est autre que l'adversaire principal d'Ellie dans The Last of Us Part II. Pour les néophytes, elle est décrite comme une soldate de talent, dont la vision manichéenne du monde est mise à l'épreuve dans sa quête de vengeance pour ceux qu'elle aime.