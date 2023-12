The Last of Us : le jeu multijoueur annulé leak en image

Sur la plateforme ResetEra, un certain Dusk Golem, qui a par le passé déjà démontré la fiabilité de ses informations, a souhaité profiter de l'annulation de The Last of Us Online pour partager une capture d'écran qu'il gardait secrètement sous le coude.

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, nous y découvrons le menu principal de cette production multijoueur consacrée à The Last of Us. Nous pouvons ainsi apercevoir la présence des onglets suivants : « Lobby », « Study », « Bunk », « Battlepass » et « Store ». L'interface reprend les codes visuels adoptés dans The Last of Us Part 2.