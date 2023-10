Les affaires vont mal aussi chez Naughty Dog, et le multijoueur de The Last of Us en fait les frais

Souvenez-vous, en 2019 (soit un an avant la sortie de The Last of Us Part II), lorsque Naughty Dog annonçait travailler sur un mode multijoueur pour sa licence post-apocalyptique phare. Avance rapide quelques années plus tard, alors que nous apprenions qu'il s'agira finalement d'un jeu à part entière, et soi-disant le projet le plus ambitieux du studio.