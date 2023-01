Uncharted, c'est vraiment terminé, mais Naughty Dog n'en a pas fini avec The Last of Us

La licence The Last of Us, de son côté, devrait être au centre des attentions de Naughty Dog. Dans un futur plus ou moins proche, nous attendons en effet le fameux spin-off multijoueur. Neil Druckmann a d'ailleurs partagé quelques informations à propos de ce projet pour l'instant nébuleux.

Ainsi, ce titre multijoueur à part entière devrait être jouable en coopération avec un ami, dans des parties qui devraient vraisemblablement impliquer du joueur contre joueur, mais aussi du joueur contre l'environnement. À l'instar des jeux solo où nous sommes toujours accompagnés, le duo de joueurs devrait avoir maille à partir avec des factions rivales et des infectés.

Enfin, Neil Druckmann s'est confié quant à la sortie potentielle d'un The Last of Us Part III, demandé à cor et à cri par les fans. « Comme ce que nous avons fait pour Part II, si nous avons une histoire convaincante à raconter qui porte ce message universel sur l'amour, alors nous développerons cette histoire. »

Au vu de la fin de Part II laissant de nombreuses portes scénaristiques ouvertes, espérons que Naughty Dog aura suffisamment d'éléments pour écrire une telle histoire. Mais cela veut dire qu'un éventuel The Last of Us Part III est loin d'être sorti. Comme les précédents épisodes, doit-on s'attendre à le voir arriver en fin de génération de la PS5 ? Les paris sont ouverts.