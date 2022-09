Uncharted débarque pour la première fois sur PC avec des fonctionnalités inédites

Lancée en début d'année sur PS5, la compilation rassemble les jeux Uncharted 4: A Thief's End et Uncharted: The Lost Legacy sortis initialement sur PlayStation 4 en 2016 et 2017. L'heure est désormais venue pour les joueurs PC de découvrir ces deux hits planétaires signés Naughty Dog. Et il se trouve que des ajustements ont été incorporés à ce portage pour nos ordinateurs.