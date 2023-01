La série The Last of Us est parvenue à contaminer le géant Google... au sens propre du terme

Attendue de pied ferme par les amateurs de la licence vidéoludique (mais pas que), la série The Last of Us est diffusée depuis quelques jours maintenant, les deux premiers épisodes étant disponibles chez nous sur Amazon Prime Video. La série chapeautée par PlayStation Studios et HBO Max est un carton et constitue le deuxième meilleur lancement en 10 ans pour le diffuseur américain.

Au même tire que la série The Witcher ou plus récemment Cyberpunk 2077 sur Netflix, l'adaptation de The Last of Us a aussi eu pour effet de faire exploser les ventes des jeux, notamment le récent The Last of Us Part 1, remake du tout premier opus et exclusif à la PS5.