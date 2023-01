Après Cyberpunk 2077, au tour des jeux The Last Of Us d'exploser, on vous laisse deviner pourquoi

Le deuxième épisode de la série codirigée par Craig Mazin et Neil Druckmann est d'ailleurs sorti dans la nuit. Les spectateurs se sont ensuite visiblement rués sur les sites de critique tels des infectés entendant un bruit. Sur IMDB notamment, ledit épisode comptabilise actuellement plus de 7 000 critiques d'utilisateurs, avec un très joli score de 9,5/10.

L'engouement autour de cette série très attendue continue donc d'enfler et, comme Cyberpunk 2077 avec l'anime Netflix Edgerunners, entraîne un effet de vases communicants autour des jeux dont elle est tirée. Certains vétérans ont ainsi eu envie de voir ce que donne le premier opus en version remasterisée pour la PS5, et ceux qui ont découvert The Last of Us avec la série ont eu envie de tester le matériau d'origine.

HBO, Sony et Naughty Dog semblent donc avoir tiré le gros lot avec cette adaptation de The Last of Us. Celle-ci lance en tout cas (pardonnez-nous l'expression) une année 2023 visiblement riche en films et séries d'envergure sur les champignons de roue.