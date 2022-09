The Last of Us : HBO dévoile un premier vrai aperçu de sa série

Durant environ 1 min 30, la série de Craig Mazin et Neil Druckmann montre qu'elle semble bien avoir repris l'ambiance des jeux. Pour des couleurs et de la joie de vivre, il faudra se tourner vers autre chose. C'est aussi l'occasion de mieux voir Pedro Pascal (The Mandalorian) et Bella Ramsey (Game of Thrones) dans les rôles de Joel et Ellie.

On peut y apercevoir des lieux que les joueurs reconnaîtront, tandis que quelques plans inédits semblent de la partie. Les plus observateurs auront aussi relevé les présences de Nick Offerman, Anna Torv et Merle Dandridge.