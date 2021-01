Sony ouvre un nouveau studio afin de développer ses franchises existantes pour la next-gen

Le profil de l'homme énonce en particulier : « Son dernier accomplissement est la création d'une nouvelle équipe de développement de marque spécialisée dans les jeux Action/Aventure AAA pour PlayStation. Installée à San Diego et utilisant technologies et moteurs propriétaires, cette équipe a été assemblée pour faire évoluer les franchises existantes et créer de nouvelles histoires pour la prochaine génération de joueurs ».

On peut notamment tabler sur la franchise Uncharted, une licence phare de Naughty Dog avant que le studio californien ne s'attelle aux chefs-d'œuvre qu'ont été The Last of Us et The Last of Us Part II. Des rumeurs circulent d'ailleurs depuis un moment quant à un partenariat entre les Dogs et Sony pour remettre la série Uncharted sur le devant de la scène.