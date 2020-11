Sony serait sur le point de racheter Bluepoint Games (Demon's Souls sur PS5)

Pas forcément très connu du grand public, Bluepoint Games est un studio américain connu pour son travail sur des remasterisations et remake des plus grandes licences de PlayStation. Nous pouvons par exemple citer God of War Collection sur PS3, Uncharted: The Nathan Drake Collection sur PS4 ou encore la version de Shadow of the Colossus sortie en 2018. Cette équipe indépendante est également à l'origine de Demon's Souls sur PS5.