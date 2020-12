Bend Studio (Days Gone) perd deux de ses développeurs emblématiques

Si elle n'est pas forcément l'équipe la plus en vue chez PlayStation, Bend Studio a pourtant œuvré sur des jeux célèbres sortis sur les différentes consoles de Sony au fil des générations. Nous leur devons par exemple les Syphon Filter et certains des meilleurs titres portables comme Resistance: Retribution sur PSP et Uncharted Golden Abyss sur PS Vita. La dernière production en date du studio est l'exclusivité PS4 Days Gone.