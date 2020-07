Sony lance PlayStation Indies, une initiative visant à promouvoir les jeux indépendants

À l'annonce de la PS4 en 2013, la marque japonaise avait mis en avant les développeurs indépendants qui travaillent habituellement dans l'ombre. Hélas, une fois la campagne promotionnelle achevée et les premiers blockbusters sortis, Sony n'a plus beaucoup accordé de temps à ces productions plus discrètes. Pour se faire pardonner, la firme lance une initiative : PlayStation Indies.