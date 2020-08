Rockstar Games : Lazlow Jones, un producteur emblématique du studio, fait ses valises

Ainsi, le site Video Games Chronicle rapporte que Lazlow Jones ne fait plus partie de Rockstar Games. Si son nom n'est pas nécessairement connu du grand public, ce producteur et scénariste a œuvré pendant 20 ans sur les jeux Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne, Bully et bien d'autres. Il était notamment en charge des dialogues pour les radios de la saga GTA.