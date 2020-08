Red Dead Online victime de nombreux bugs depuis la dernière mise à jour

Dans une vidéo montrant un train apparaître soudainement, un joueur préfère s'en amuser et déclare simplement : « J'aime ce nouveau patch lol ». D'autres s'agacent un peu plus, à l'image d'un internaute dont le cheval ne fait qu'apparaître et disparaître : « Sérieusement Rockstar Games ? Passez moins de temps à la traite de GTA et plus de temps à réparer Red Dead Redemption. »