Sony prévoit d'adapter 10 jeux PlayStation en films et en séries

Durant une interview accordée à CNBC, le P.-D.G. de Sony Pictures a précisé que 10 adaptations basées sur des jeux PlayStation sont actuellement prévues. Il s'agit plus spécifiquement de trois films et sept séries. Pour le moment, nous ne connaissons pas les licences concernées mais Sony a l'embarras du choix entre les Ratchet & Clank, God of War, Killzone ou encore inFamous.



Nous savons aussi qu'une série The Last of Us verra le jour via HBO. Le réalisateur de la mini-série Chernobyl, Johan Renck, s'occupera de l'adaptation. Elle est également coécrite par Craig Mazin (créateur de la même série Chernobyl) et Neil Druckmann, coprésident et réalisateur chez Naughty Dog.