Sony annonce PlayStation Productions, une division pour adapter ses jeux vidéo en films

© Sony Interactive Entertainment

Pour des productions maison de qualité ?

Beaucoup d'ambition et un parallèle avec Marvel

C'est dans cette optique que la firme japonaise annonce la création de. Ainsi, les meilleures exclusivités sur les consoles de la marque auront droit à leurs adaptations au cinéma et/ou à la télévision.Plutôt que de déléguer le travail et ainsi prendre des risques sur la qualité du produit final,va adapter ses propres licences sur grand écran. Ainsi, c'est PlayStation Productions qui aura la responsabilité de porter des jeux vidéo iconiques de l'entreprise à la télévision ou au cinéma. Cette nouvelle entreprise est dirigée par Asad Qizilbash et supervisée pour le président de SIE America et de SIE Worldwide Studios Shawn Layden.Dans un entretien accordé à The Hollywood Reporter , Layden s'est exprimé sur la création de PlayStation Productions : «».Ainsi, Sony opte pour une stratégie similaire à celle adoptée par Ubisoft et Activision Blizzard, qui s'occupent directement de leurs licences à travers toutes les formes de médias. PlayStation Productions sera épaulée par Sony Pictures qui aidera seulement au niveau de la distribution. Si nous pouvions penser qu'il s'agirait de films pas forcément ambitieux, les propos de Shawn Layden ont de quoi rassurer puisqu'à l'heure actuelle.». Le président Sony Interactive Entertainment America ne s'est pas non plus montré très tendre avecen mentionnant le fait que les scénaristes comme les réalisateurs ne comprenaient rien à l'industrie du jeu vidéo.Il est clair que des sagas comme God of War (dont l'adaptation est évoquée depuis bien longtemps) ou mêmepourraient donner naissance à des films très convaincants. Par ailleurs, une série télévisée Twisted Metal a déjà été annoncée. Grâce à PlayStation Productions, c'est donc Sony qui s'occupera directement de ces projets et ce n'est clairement pas une mauvaise chose.