Le patron de Sony Interactive Entertainment (PlayStation) quitte son poste

Après une trentaine d'années de service, j'ai pris la décision de quitter Sony Interactive Entertainment en mars 2024. C'est un grand plaisir d'avoir eu un travail que j'aime dans une société très spéciale, auprès de personnes fantastiques et d'incroyables partenaires. Mais j'ai aussi trouvé de plus en plus difficile de devoir concilier le fait de vivre en Europe et de travailler aux États-Unis. Je vais partir en ayant eu le privilège de travailler sur des produits qui ont touché des millions de personnes dans le monde : PlayStation fera toujours partie de ma vie, et je suis plus que jamais optimiste quant à l'avenir de Sony Interactive Entertainment.