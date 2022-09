L'architecte de la PlayStation prend une retraite bien méritée après des décennies chez Sony

Pour la petite histoire, Masayasu Ito, aujourd'hui âgé de 60 ans, va quitter Sony après pas moins de 35 années passées au sein de la société japonaise. Ce dernier a en effet rejoint Sony en 1986, et a travaillé de longues années sur l'équipement audio dans l'automobile, avant de passer à la division des consoles en 2000.

Au cours des 22 années passées au sein du groupe PlayStation, Masayasu Ito a dirigé l'ingénierie de la PlayStation 4 (ainsi que la PS4 Pro un peu plus tard), une console lancée en 2013 qui s'est écoulée à plus de 117 millions d'unités, et bien sûr de la PlayStation 5, dont on fêtera en novembre prochain le second anniversaire. Au cours des années 2000, il a également œuvré sur la PlayStation 3, sans oublier la console portable PSP.