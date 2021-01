D'après une étude, PlayStation serait en sérieux déclin au Japon

Ces dernières années, de nombreux choix de la part de Sony indiquent un intérêt croissant pour le marché de l'Occident, et plus particulièrement pour le marché américain. Cela remonte même à 2013, année de lancement de la PS4, qui n'a pas fait ses premiers pas au Japon.

En 2018, Sony avait également mis en place ses propres règles vis-à-vis du contenu présenté dans ses jeux. Cela a conduit à des curieuses situations où des jeux au contenu assez léger et s'adressant pourtant davantage à un public japonais ont été censuré dans ce pays. D'un autre côté, des jeux pourtant bien plus violents et explicites comme The Last of Us Part II n'ont pas été affecté par une quelconque censure.

Autre élément pas si anodin : pendant longtemps, le bouton de confirmation sur les manettes PlayStation au Japon était le cercle au lieu de la croix. Cela a finalement été uniformisé, au grand dam de la mémoire musculaire japonaise.

Enfin, nous avons assisté en quelques mois au départ de plusieurs talents de Sony Interactive Entertainment. Des talents comme Keiichiro Toyama, directeur de la franchise Silent Hill, et Teruyuki Toriyama, producteur de Bloodborne et de l'excellent remake Demon's Souls. Raison principale de ces départs : le sentiment pour ces personnes du désintérêt de Sony pour le marché japonais, malgré l'assurance de cette dernière du contraire.