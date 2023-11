Au tour de The Last of Us Part II de passer par la case remaster sur PS5 ?

Ce portage de The Last of Us Part II pourrait ainsi être un moyen pour Naughty Dog et Sony de faire une rentrée d'argent salutaire. Le titre a en effet été acclamé par la critique et les joueurs (malgré d'effroyables déferlements de haine chez certains fans), s'étant vendu à plus de quatre millions d'exemplaires et ayant reçu de nombreux prix, dont celui du jeu de l'année aux Game Awards 2020.