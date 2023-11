Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Zelda, Spider-Man... Les nommés aux Game Awards 2023 sont connus !

Geoff Keighley et l'organisation des Games Awards nous avaient donné rendez-vous ce lundi 13 novembre à partir de 18 heures pour nous présenter les jeux qui concourent dans les différentes catégories. Alors, qui succédera à Dragon Age Inquisition, The Witcher 3, Overwatch, The Legend of Zelda Breath of the Wild, God of War, Sekiro : Shadows Die Twice, The Last of Us Part 2, It Takes Two et Elden Ring au titre de jeu de l'année ? Difficile de le savoir pour le moment, car la concurrence est particulièrement rude cette année. Voici donc, en attendant les premières fuites sur les annonces potentielles qui auront lieu durant cette édition, la liste des nommés par catégorie :

Meilleure performance

Ben Starr - Clive - Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan - Cal Kestis - Star Wars Jedi Survivor

Idris Elba - Solomon Reed - Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Melani Liburd - Saga Anderson - Alan Wake II

Neil Newbon - Astarion - Baldur's Gate 3

Yuri Lowental - Peter Parker - Marvel's Spider-Man 2

Meilleur jeu multijoueur

Baldur's Gate 3

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Meilleure Direction Artistique

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. wONDER

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleure Bande-Originale

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleur suivi

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Meilleure adaptation

Castelvania : Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

Super Mario Bros. Le Film

Twisted Metal

Meilleur support communautaire

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man's Sky

Meilleur jeu indépendant

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

Meilleur premier jeu indépendant

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Créateur de contenu de l'année

Iron Mouse

People Make Games

Quakity

Spreen DMC

Sypher PK

Meilleur jeu d'action / aventure

Alan Wake 2

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi Survivor

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleur jeu de rôles

Baldur's Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Meilleur jeu d'action

Armored Core VI : Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Meilleure direction

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Marvel's Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleur Design Audio

Alan Wake 2

Dead Space Remake

Hi-FI Rush

Marvel's Spider-Man 2

Resident Evil 4

Prix de l'accessibilité

Diablo IV

Forza Motorsport

Hi-FI Rush

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Prix de l'impact (social)

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

Meilleur jeu mobile

Final Fantasy VII : Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai Star Rail

Monster Hunter Now

Terra Nil

Meilleur jeu VR/AR

Gran Turismo 7

Horizon : Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village VR Mode

Synapse

Meilleur jeu de combat

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeaon All-Star Brawl 2

Poket Bravery

Street Fighter 6

Meilleur jeu familial

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

Meilleur jeu de simulation / stratégie

Advance Wars 1+2 Reboot Camp

Cities Skyline 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

Meilleure narration

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel's Spider-Man 2

Meilleur jeu de sport / course

EA Sports FC24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged

The Crew Motorfest

Jeu le plus attendu

Final Fantasy VII : Rebirth

Hades II

Like A Dragon : Infinite Wealth

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Meilleur Jeu Esport

Counter-Strike 2

Dota 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant

Meilleur e-sportif

Faker

Zywoo

Demon1

Hydra

Ruler

Imperialhal

Meilleure équipe esport

Evil Geniuses

FNATIC

Gaimin Gladiators

JD Gaming

Team Vitality

Meilleur entraîneur esport

Potter

Zonic

Gunba

XTQZZZ

Homme

Meilleur événement esport

League of Legends World Championship 2023

Blast.TV Paris Major 2023

EVO 2023

The International Dota 2 Championships 2023

Valorant Champions 2023

Jeu de l'année