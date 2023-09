Mario : Shigeru Miyamoto rend hommage à Charles Martinet dans une vidéo émouvante

Depuis 1996, c'est le doubleur californien Charles Martinet qui prête sa voix à au personnage de Super Mario, mais aussi à Luigi, Waluigi et Wario. On le savait depuis quelques semaines, mais après plusieurs années de bons et loyaux services, et aujourd'hui âgé de 67 ans, Charles Martinet va passer la main (ou plutôt la voix). Mario sera dorénavant doublé par un autre comédien, ce qui était déjà le cas dans l'adaptation cinématographique. Afin d'expliquer ce choix aux fans (et de les rassurer), Nintendo a publié une courte vidéo sur ses réseaux.