Super Mario Bros le Film : la bande-annonce en VF est disponible (et s'annonce excellente)

Ce premier trailer permet de découvrir les personnages de Bowser, Kamek, Toad et bien sûr Mario, le tout dans un style très fidèle au jeu et une animation qui se révèle très (très) réussie. Évidemment, Luigi sera également de la partie, et on a hâte de découvrir l'intégralité de ce film d'animation Super Mario Bros qui devrait nous mettre des étoiles plein les yeux. Il succédera au film éponyme de 1993, dont certains gardent encore un souvenir pour le moins « ému »…