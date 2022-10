Super Mario, le film, à maintenant une affiche officielle !

Les équipes d'Illumination, société bien connue pour Moi, moche et méchant et ses dérivés consacrés aux Minions, semblent avoir respecté à la lettre l'esprit de l'univers de la mascotte de Nintendo. Le Royaume Champignon regorge de couleurs, plusieurs Toads arpentent les rues, nous sommes en terrain connu. Reste maintenant à découvrir le visage de Mario, ici représenté de dos.

Nintendo profite de cette première affiche pour annoncer la tenue d'un Nintendo Direct ce jeudi 6 octobre à 22 h 05 (heure de Paris) pour découvrir le premier teaser du film.

Si le synopsis de Super Mario n'est pas encore connu, on sait que Chris Pratt incarnera le plombier et sera accompagné par Anya Taylor-Jones qui prêtera sa voix à la princesse Peach. Charlie Day sera Luigi, Seth Rogen sera Donkey Kong et Jack Black incarnera le terrible Bowser.

Le film est prévu pour le 29 mars 2023 dans les salles françaises et aura la lourde tâche de rendre hommage à l'icône mondiale du jeu vidéo, mais aussi d'effacer l'affreux film en live-action sorti au début des années 90.