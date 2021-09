Mario : le casting du film d'animation est dévoilé, Chris Pratt derrière le héros en rouge

Nous savions déjà que Nintendo s’était associé avec Illumination Entertainment, la société de production derrière Moi, Moche et Méchant ou Les Minions, et que Shigeru Miyamoto et le patron d’Illumination, Chris Meledandri, s’occupaient tous les deux de produire le film. Meledandri avait d’ailleurs fait son entrée au sein du conseil d’administration de Nintendo plus tôt dans l’année en tant qu’administrateur externe pour apporter son expertise en matière de films d’animation et pour sceller le partenariat entre l'entreprise nippone et la société de production américaine. On ne sait en revanche pas quel studio d’animation s’occupe du film.