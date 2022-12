Game Awards 2022 : et le titre de Jeu de l'Année est décerné à...

Parmi les favoris de la compétition, nous avions bien sûr Elden Ring et God of War Ragnarök (même si Horizon Forbidden West, ainsi que A Plague Tale: Requiem et Stray, deux jeux français, ont également brillé dans les nominations), qui ont raflé de nombreux prix. Mais qui des deux titans a finalement obtenu le titre ultime de l’événement ? Réponse ci-dessous.

Une traditionnelle catégorie à part destinée à la « Voix des joueurs » était également de la partie, dont le lauréat a été décidé via un vote sur le site officiel des Game Awards. Si le résultat pourra vous surprendre, c’est apparemment parce que le vote en question aurait fait les frais de bugs et de potentielles influences extérieures…

Par souci d’exhaustivité, nous allons présenter une par une chaque catégorie avec son gagnant associé, et en lister les nommés, afin d’offrir une vision d’ensemble. À noter que 31 catégories ont été établies par un jury rassemblant principalement des sites et membres de la presse spécialisés dans le jeu vidéo.