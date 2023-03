Faut-il vraiment regarder les Pégases 2023 si vous aimez le jeu vidéo ?

Pour autant, la cérémonie des Pégases est loin d'être exempte de tous reproches. Concernant notamment les lauréats aux récompenses, ceci est établi par un collège de 1 500 académiciens effectuant un vote à bulletin secret en deux tours. Le choix des membres de ce collège est également tenu secret et ne reflète donc pas de la manière la plus démocratique les jeux représentés.

Ensuite, outre l'Académie et le SNJV, l'événement compte sur des partenaires dont la probité peut être remise en cause, comme Micromania-Zing. De plus, les éditions précédentes ont en catimini fait l'objet d'un rattrapage politique avec l'intervention de personnalités politiques profitant de l'occasion pour venir « parler aux jeunes ». Enfin, à moins que la cérémonie ne se déroule autrement cette année, nous pouvons dire que les éditions précédentes souffraient d'un terrible problème de rythme. Plus problèmatique, elles s'attaquaient par moments à des thématiques qui étaient, pour ainsi dire, totalement hors sujet avec le jeu vidéo.

Autant de points noirs qui ont fait que les spectateurs ne se sont pas vraiment bousculés pour assister à une cérémonie pétrie de bonnes intentions, mais avec une exécution qui laisse à désirer à bien des égards. Espérons que cette quatrième édition saura rectifier le tir. Verdict ce soir à 20 h.