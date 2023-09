Resident Evil 4 : jouer sur iPhone 15 Pro coûtera aussi cher que sur console

Dévoilé durant la keynote du 12 septembre dernier, Resident Evil 4 Remake fera ses premiers pas sur iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max un peu plus tard cette année. Si l'application est a priori téléchargeable gratuitement, et qu'elle pèse pas moins de 19,3 Go, elle ne vous donnera accès qu'aux premières minutes de jeu. Au sein même de l'application, il faudra donc débourser la modique somme de 69,99 euros pour espérer pouvoir poser vos doigts sur la suite de l'aventure. Malheureusement, et comme vous pouvez vous en douter, ce prix n'inclut pas le DLC. Pour débloquer Separate Ways, il vous faudra débourser près d'une vingtaine d'euros supplémentaires, plus exactement 19,99 euros.