Resident Evil 4 Remake : Capcom prépare un mod VR... mais pas pour tout le monde

L'on ne peut s'empêcher de penser que Capcom manque une occasion en développant un tel mod exclusivement pour la PS5, et plus encore pour son dernier casque VR en date. La perspective de jouer au remake de ce chef-d'œuvre sur PC aurait certainement attiré un public plus large.

Qu'à cela ne tienne, des moddeurs se fendront probablement d'une formule officieuse de leur cru destinée au PC. Mais cela prendra certainement beaucoup plus de temps qu'un mod développé par les équipes de Capcom. En attendant, il faudra se contenter de la version VR du jeu original, elle-même exclusive aux casques Meta Quest.