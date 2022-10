Resident Evil 4 Remake en met plein la vue, Village accueille du contenu inédit

Mais c'est assez logiquement le remake de Resident Evil 4 qui était attendu au tournant durant ce showcase… Et Capcom n'a clairement pas déçu ! Le projet s'est illustré à travers une séquence de gameplay inédite (voir la preview d'IGN à cette adresse), ce qui a permis de constater que les premières minutes des aventures de Leon Kennedy ont été totalement retravaillées. L'ambiance est beaucoup plus sombre, et la fameuse première maison du village, bien plus vaste.