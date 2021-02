Resident Evil : le film reboot infectera les salles de cinéma le 3 septembre 2021

Écrit et dirigé par Johannes Roberts (à qui l'on doit 47 Meters Down), le film plantera le décor à Racoon City en 1998. Lors d'une nuit fatidique, le virus-T s'échappe du Manoir Spencer et transformera la population de cette petite bourgade paisible en une horde de zombies affamés.

Ambitionnant de mélanger les intrigues des premiers volets se déroulant dans la ville bien connue de Racoon City, nous y retrouverons les nombreux personnages emblématiques de la licence. Claire Redfield, son frère Chris, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, William Birkin et Albert Wesker seront donc entre autres de la partie. Le film sera diffusé uniquement en salles de cinéma, en espérant que d'ici là, notre virus-T à nous aura fini de faire des siennes…



Les mois et années à venir seront riches en adaptations de la franchise Resident Evil sur le petit et grand écran. Netflix prévoit en effet sur son service SVoD une série d'animation baptisée Into Darkness, ainsi qu'une série en live-action. Bien entendu, nous attendons également la suite vidéoludique, Resident Evil Village, attendue quant à elle le 7 mai prochain.

De nombreuses occasions de se réjouir pour les fans de la franchise culte de Capcom, en somme.