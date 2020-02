Geoff Keighley, présentateur de l'émission E3 Coliseum, ne participera pas à l'E3 2020

Un salon en danger ?

Source : The Verge

C'est sur Twitter que Geoff Keighley a relayé l'information. Si l'absence de l'ancien journaliste canadien n'est pas de la même envergure que celle de Sony, Keighley est tout de même une personnalité influente de l'industrie. En effet, il est une figure respectée et très appréciée par les plus grands créateurs du milieu, comme un certain Hideo Kojima.Dans son communiqué, Geoff Keighley explique avoir refusé de produire l'E3 Coliseum cette année. Ce programme permettait aux développeurs de présenter leurs jeux via des tables rondes diffusées en direct.L'absence de Sony étant en partie expliquée par des tensions avec les organisateurs du salon, Geoff Keighley pourrait-il être également en froid avec cette institution de l'industrie du jeu vidéo ? Impossible de le savoir pour l'instant.