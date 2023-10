Alan Wake 2 : du contenu post-lancement ? Remedy répond

Nombre d'entre vous ont peut-être déjà commencé à poser les mains sur la dernière production en date de Remedy. Attendu au tournant depuis plus d'une décennie, Alan Wake 2 est désormais disponible au format numérique uniquement. Pour celles et ceux, parmi vous, qui seraient déjà venus à bout de l'aventure, sachez que vous pourrez prolonger l'expérience par le biais de contenus additionnels, dont certains seront gratuits et d'autres payants.

En effet, le studio a récemment partagé quelques détails intéressants sur le suivi post-lancement d'Alan Wake 2.