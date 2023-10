Alan Wake II : un ultime trailer aussi beau qu'oppressant et du gameplay avant la sortie tant attendue

Une fois encore, Remedy Entertainment nous présente ici un titre à part, avec une ambiance délicieusement oppressante et une histoire que l'on attend trépidante. Verdict dès demain à partir de 6 heures du matin (heure de Paris). À noter qu'Alan Wake II demandera un peu plus de 80 Go d'espace disque, quelle que soit la plateforme, et que les fonctionnalités de la manette DualSense seront aussi supportées sur PC, pour plus d'immersion. Un cauchemar qui s'inscrit dans un sommeil lourd, en somme, mais que l'on a hâte de (sur)vivre.