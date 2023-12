The Last of Us : le projet multijoueur n'a finalement pas survécu à son infection rampante

Après cette annulation déchirante et des années de travail perdues, Naughty Dog va ainsi retourner à ses premiers amours : les jeux solo narratifs. Le communiqué débutant par une triste nouvelle se termine par une note plus positive. Le studio indique en effet travailler actuellement sur plusieurs projets, et les développeurs ont « très hâte de nous en dire plus ».

Sans trop se mouiller, l'on peut notamment parier sur un The Last of Us Part 3, quand bien même des bruits de couloir récents laissaient entendre qu'il n'existait pas encore de script pour un tel jeu. S'agissant des autres projets dans les cartons chez Naughty Dog, les paris sont ouverts. Espérons pour le talentueux studio qu'il n'y aura pas d'autres annulations à déplorer en raison d'une infection inéluctable.