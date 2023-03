The Last of Us : l'adaptation de la seconde partie demandera plus qu'une deuxième saison

Dans le cadre d'une interview auprès de GQ Magazine, les deux showrunners sont ainsi revenus sur une première saison à l'énorme succès tant critique que commercial et sur ce qui nous attend pour la suite. L'occasion pour nous de glisser une massive alerte SPOILER, tant sur la première saison que sur The Last of Us Part II.

Celles et ceux souhaitant ne pas se faire divulgâcher des éléments importants de l'œuvre feraient donc mieux de passer leur chemin et de simplement retenir que l'adaptation du second opus demandera au moins deux parties. Ces précautions prises, voici ce qu'il fallait retenir de cette interview.

Pour rappel, l'histoire controversée à plus d'un titre de The Last of Us Part II se découpe elle-même en deux parties : une large moitié du jeu nous place dans la peau d'Ellie, et la seconde dans celle d'Abby, pour des raisons sur lesquelles nous n'allons pas nous étendre. Toujours est-il qu'il faut grossièrement deux fois plus de temps pour finir le second opus par rapport à l'intrigue plus linéaire de The Last of Us premier du nom.