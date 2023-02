Séries adaptées de jeux vidéo : la course ne fait que commencer ?

Les habitudes ont la vie dure, et les adaptations de jeux vidéo n'y sont pas étrangères. Pendant des années, ce genre de production a été associé au mieux à des nanars sympathiques, au pire à de véritables navets.

Il suffit de voir les adaptations de Resident Evil par Paul W. S. Anderson ou les horribles productions d'un certain Uwe Boll (on aurait préféré que ses « adaptations » de Alone in the Dark ou House of the Dead n'aient jamais existé) pour s'en convaincre. Si plusieurs films tels que Warcraft ou Tomb Raider avec Angelina Jolie dans le rôle de l'iconique Lara Croft ont plus ou moins contenté les fans, une majeure partie des films tirés de jeux vidéo ont été des échecs critiques retentissants.

Heureusement, quelques films récents ont représenté une relative rédemption. On peut notamment citer Pokémon: Détective Pikachu et les deux derniers films Sonic qui ont été des succès commerciaux avec des revenus nettement supérieurs à leurs coûts de production.

Sur ce point, on surveille de très près le prochain film SuperMario Bros. qui, jusqu'à présent, a suscité un enthousiasme certain, tant auprès des fans qu'auprès d'un plus large public.