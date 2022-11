Gears Of War : bientôt un film et une série sur Netflix !

Après les succès d’Arcane, de The Witcher ou encore de Cyberpunk : Edgerunners, les adaptations vidéoludiques en films et en séries ont clairement le vent en poupe. De son côté, PlayStation a d’ores et déjà mis ses pions en place pour étendre sa présence au-delà du jeu vidéo avec, notamment, l’arrivée d’un premier long métrage Uncharted en tout début d’année. Nous savons par ailleurs que la société japonaise concocte actuellement des films et séries dédiées à Gran Turismo, Ghost of Tsushima, Horizon ou encore Twisted Metal.