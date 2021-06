Summer Game Fest : Netflix se joint à l'événement du 7 au 11 juin

La Geeked Week consacrée à Netflix sera ainsi le théâtre d'annonces, actualités et trailers pour les nombreux projets de films et séries que le service a dans les cartons.

Concernant les adaptations d'œuvres vidéoludiques, on pense évidemment à la saison 2 de The Witcher, qui s'est faite désirer en raison de retards multiples, mais qui devrait arriver plus tard dans l'année. La série Resident Evil: Infinite Darkness , attendue le 8 juillet, devrait également être de la partie, ainsi que le Cuphead Show, un cartoon tiré de l'excellent jeu indépendant éponyme.

D'autres projets, pas forcément tirés d'œuvres vidéoludiques, mais ancrés dans la pop culture, devraient également faire leur apparition. Masters of the Universe, Revelation, Lucifer, Umbrella Academy et Sandman sont autant de projets qui devraient en effet également répondre présents.

Le programme détaillé n'a pas encore été partagé par Geoff Keighley ou Netflix. Cela ne saurait cependant tarder, la Geeked Week ouvrant les hostilités, rappelons-le, le 7 juin, pour se clore le 11 juin.