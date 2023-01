Lara Croft bientôt de retour dans une série Tomb Raider !

Voici en tout cas un nouveau chapitre dans la saga de nouvelles adaptations de jeux vidéo en série ou en film. Si Amazon semble vouloir s'occuper de la franchise Tomb Raider à l'avenir, un animé dans cet univers est également en production chez Netflix.

Qu'à cela ne tienne, Amazon a décroché les droits pour produire une série sur God of War. Des rumeurs parlent encore d'une potentielle série dans le giron du géant américain autour de Mass Effect. Dans un registre similaire, la plateforme accueillera enfin une série Warhammer 40 000, avec l'éminent Henry Cavill devant et derrière la caméra.

Après Arcane et Cyberpunk: Edgerunners chez Netflix qui ont lancé la frénésie des adaptations de jeux vidéo réussies, récemment rejointes avec fracas par The Last of Us chez HBO, le géant Amazon est donc attendu au tournant pour cette série Tomb Raider. On retient aussi son souffle chez Netflix, puisqu'une série pour Horizon Zero Dawn devrait bientôt voir le jour. Que de beaux programmes à venir !