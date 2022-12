Le prochain Tomb Raider sera publié par... Amazon Games

« Crystal Dynamics a une opportunité extraordinaire pour redéfinir ce qu'est une relation d'édition avec Tomb Raider à la suite de notre rachat par Embracer, » déclare sans ambages Scot Amos, patron du studio. Il ajoute : « La transformation, c'est ce que nous visons. Et avec Amazon Games, nous avons trouvé une équipe qui partage notre vision créative, nos ambitions et nos valeurs pour un univers Lara Croft à travers le spectre des possibles. Ils sont positionnés de manière unique pour réécrire ce que sont les relations d'édition et de développement. Nous avons hâte de forger cette nouvelle voie ensemble, en commençant par construire le plus gros et meilleur jeu Tomb Raider qui soit ! »