Tomb Raider : le prochain jeu reliera les histoires des opus originaux et des reboots

En 1996, feu Core Design créait la surprise en présentant Tomb Raider sur PlayStation 1, nous permettant d'incarner une aventurière devenue une icône vidéoludique : Lara Croft. Dans un jeu d'aventures mêlant habilement action, puzzle et plateformes, nous accompagnions une riche héritière britannique férue d'archéologie et chevronnée au combat qui n'avait pas à rougir d'Indiana Jones.

Après de nombreux jeux, Crystal Dynamics et Square Enix ont décidé en 2013 de proposer un reboot culminant avec un Shadow of the Tomb Raider qui a divisé. Cette trilogie reboot nous permettait à l'inverse des opus originaux de découvrir une jeune et novice Lara Croft, qui va apprendre à la dure la vie d'aventurière.

Après 3 ans d'attente, Crystal Dynamics révèle donc enfin ce qui attend Lara Croft pour la prochaine entrée dans son journal. Il s'agira ainsi d'un épisode charnière venant faire le lien entre la trilogie reboot et les opus originaux. Malheureusement, il faudra encore s'armer d'un peu de patience avant de renouer avec Lara Croft…