Crash Bandicoot 4: It's About Time fuite avant sa présentation du 22 juin

Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose au sujet de ce titre qui sortirait sur PS4 et Xbox One. Ce jeu est logiquement édité par Activision et développé par Toys for Bob, le studio à l'origine de Spyro: Reignited Trilogy. Si nous en croyons l'intitulé du ce quatrième épisode, le voyage dans le temps sera le thème principal.