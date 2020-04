Le jeu mobile Crash Bandicoot fuite encore une fois

Lire aussi :

En février dernier, des fuites attestaient de l'existence d'un nouveau Crash Bandicoot à destination des smartphones et des tablettes tactiles. Quelques visuels avaient même filtré pour l'occasion et c'est ce jeu qui revient sur le devant de la scène avec des éléments inédits et concrets. Ainsi, c'est une vidéo de gameplay que nous pouvons découvrir aujourd'hui.L'extrait en question vient tout droit d'unorganisé par Activision en Malaisie. Nous y découvrons un énièmedans lequel Crash court en ligne droite en cassant des caisses et en ramassant des objets (ici des fruits Wumpa). Il faut également éviter les nombreux pièges dispersés sur ce chemin infini. Des boss sont également au programme.Visuellement, l'identité de la série semble avoir été conservée. En revanche, il ne s'agit clairement pas du véritable nouveauambitieux attendu par les fans. Enfin, concluons en précisant que c'est le studio King () qui est en charge du développement.Aucune date de sortie n'a été évoquée pour le moment.