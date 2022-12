Warhammer 40K va avoir sa série sur Amazon (et devinez qui est au casting ?)

Henry Cavill ne sera plus Geralt de Riv pour The Witcher sur Netflix. Henry Cavill ne sera plus non plus Superman pour Warner Bros. à la suite de la récente décision des nouveaux patrons de la firme d'aller dans une autre direction pour le DCEU. Mais Henry Cavill ne se laisse visiblement pas abattre. L'homme, un nerd qui s'assume aussi passionné par le fait de monter des PC que de peindre des figurines, a trouvé un autre rôle à la hauteur de ses passions.