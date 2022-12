The Witcher : Blood Origin a un nouveau trailer... et il ne fait pas dans la demi-mesure !

En effet, Netflix diffusera dès le 25 décembre prochain une mini-série de quatre épisodes intitulée The Witcher: Blood Origin. Exit Geralt de Riv et place à un casting flambant neuf pour cette histoire qui se déroule 1 200 ans avant celle de la série principale. On y suivra sept guerriers bannis du monde elfique qui devront s'allier pour abattre un empire surpuissant. La semaine dernière, le service de SVoD a diffusé une longue bande-annonce plutôt intéressante (et avec une petite surprise à la fin).