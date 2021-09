The Witcher : Netflix annonce une saison 3, un autre film animé et une série familiale

Lors de son événement Tudum, en plus d'avoir dévoilé plusieurs extraits pour la saison 2 à venir en décembre prochain, Netflix avait plusieurs annonces à faire autour de The Witcher. Tout d'abord, et sans grande surprise, la série reviendra pour une saison 3.

Ensuite, et c'était également assez prévisible, un deuxième film animé est en chantier. Pour mémoire, le premier, Le Cauchemar du Loup , s'intéresse à la jeunesse de Vesemir.

Enfin, et là personne ne s'y attendait vraiment, Netflix a annoncé une nouvelle série orientée « enfants et famille » dans l'univers de The Witcher. Étant donné la violence et la part sombre non négligeable de cet univers, reste à voir ce que ce show encore sans nom va donner.

Tous ces projets n'ont dévoilé aucun synopsis, et il faudra donc patienter pour en savoir plus.