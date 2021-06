CD Projekt RED et Netflix annoncent une WitcherCon pour le 9 juillet

L'occasion de mêler les mondes vidéoludique et télévisé à l'occasion d'une convention mettant à l'honneur le célèbre sorceleur Geralt de Riv et son univers dark fantasy imaginé par le romancier polonais Andrzej Sapkowski. La WitcherCon sera retransmise en direct sur les chaînes officielles YouTube et Twitch de CD Projekt RED.