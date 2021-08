Alors, on regarde ? The Witcher : Le Cauchemar du Loup

Le reste du casting est tout aussi excellent (Lara Pulver, Graham McTavish, Mary McDonnell…) et le Studio Mir montre qu'il connaît ses gammes en matière d'animation et de chorégraphie. Les phases posées comme les actions plus musclées sont tout à fait maîtrisées et la musique, elle, vient rappeler par moments celle des jeux vidéo.

Le choix de l'animation est d'ailleurs plutôt pertinent pour servir l'univers, sa dimension magique et ses recoins plus sombres… attendez-vous d'ailleurs à voir quelques membres voler et corps exploser.