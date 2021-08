Alors, on regarde ? What If... ? S01E01, E02, E03

Le casting original est (presque) au complet pour donner de la voix (y compris le regretté Chadwick Boseman, qui a eu le temps d'enregistrer pour quatre épisodes), et la majorité des détournements de personnages/situations fonctionnent vraiment bien. L'humour fait également mouche, et les connaisseurs et connaisseuses devraient apprécier les nombreuses références au MCU et (ré)apparitions de personnages. Rappelons d'ailleurs que What If… ? est officiellement canon, et que des « nouveaux » personnages de la série pourraient donc bien passer une tête dans les prochains films/séries.